Ook Gentenaars die rekening hielden met de inflatie schrokken misschien: ze moeten 26 procent meer onroerende voorheffing betalen dan vorig jaar. Die beduidend hogere stijging dan de jaarlijkse indexering (+9,6%) is te wijten aan verhoogde Gentse opcentiemen.

