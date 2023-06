Rellen in buitenwijk Parijs nadat 17-jarige jongen werd doodgeschoten door politieagent

In Nanterre is dinsdagochtend een 17-jarige jongen doodgeschoten door een politieagent. Het is sindsdien onrustig in de voorstad van Parijs, in het departement Haut-de-Seine.

Franse media melden dat bewoners woedend zijn op de politie en opgeroepen zouden hebben tot wraakacties. Er zijn bushokjes vernield en vuilnisbakken in brand gestoken. Er is een grote politiemacht ingezet, vijftien mensen werden gearresteerd.

Naël M, die van Algerijnse komaf was, zou hebben geweigerd om naar de instructies van agenten te luisteren toen zijn auto werd aangehouden. Op videobeelden die rondgaan op sociale media is te zien dat twee agenten naast het voertuig staan. Op het moment dat de jongen wil optrekken schiet een van de agenten op de jongen. Die werd in zijn borst geraakt en stierf korte tijd later aan zijn verwondingen. De feiten deden zich voor rond 8u30 dinsdagochtend in de buurt van het station Nanterre-Préfecture.

Bij hun verhoor zeiden de agenten dat het voertuig net voor de controle op hen was ingereden. Een onderzoek werd geopend naar het weigeren te stoppen voor een politiecontrole en poging tot moord van een persoon met openbaar gezag. Daarnaast werd een tweede onderzoek naar moord door de agent geopend.

De familie van het slachtoffer heeft een klacht ingediend tegen de agent die heeft geschoten, die ondertussen is gearresteerd. Daarnaast wil de familie een klacht indienen voor schriftvervalsing tegen de agenten die een vals pv zouden hebben opgemaakt waaruit blijkt dat de jongen de agenten wilde aanrijden. ‘Dat is duidelijk niet gebeurd, zoals op de videobeelden die circuleerden te zien is’, klinkt het.

Naast het slachtoffer zaten nog twee anderen in het voertuig; een minderjarige jongen werd gearresteerd, de andere kon wegvluchten. Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek was de wagen, die gehuurd was, al betrokken bij meerdere verkeersovertredingen. Toen twee agenten met de motor hem wilden controleren, was hij eerst gestopt maar wilde daarna weer verder rijden.

In 2022 vielen in Frankrijk 13 doden bij verkeerscontroles waarbij de bestuurder niet wilde meewerken, een record. Vijf agenten worden vervolgd voor die feiten.

