De 13-jarige skateboarder Arisa Trew heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouwelijke atleet de heilige graal der trucs, de zeldzame 720, te landen.

Arisa Trew, die veertiende staat in de wereld, hoopt Australië te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. Ze landde zondag twee rotaties in de lucht tijdens de Tony Hawk Vert Alert in de Verenigde Staten.

Het manoeuvre werd voor het eerst succesvol uitgevoerd in 1985 door Tony Hawk zelf. Voor dit weekend was het nog niet geland door een vrouwelijke skateboarder op een wedstrijd. Bovendien was Hawk aanwezig in Salt Lake City om te zien hoe Trew in zijn voetsporen trad en de recordboeken inging.

‘Ik ben zo opgewonden dat ik het eerste meisje ben dat een 720 landt’, zei Trew. ‘Ik had het niet kunnen doen zonder dat het publiek me had aangemoedigd’. De Australische won de vrouwenfinale voor de 16-jarige Asahi Kaihara uit Japan en de 10-jarige Reese Nelson uit Canada.

‘Het was echt geweldig’, zei Trews coach Trevor Ward. ‘We hebben heel hard gewerkt om Arisa zover te krijgen. Veel getraind, veel pijn geleden en ze heeft het klaargespeeld op het grootste podium ter wereld. Ze deed de 720 die Tony Hawk in 1985 voor de eerste keer deed. En nu is ze de eerste vrouw ter wereld die het doet, wat ongelofelijk is als 13-jarige.’

Hoewel een 720 nog steeds zeldzaam is, is het niet de moeilijkste truc. Er bestaat ook een 900-graden backside spin in de lucht, opnieuw voor het eerst geland door Hawk in 1999. De 1.080-graden backside or frontside in de lucht, drie volledige rotaties, werd voor het eerst geland door 12-jarige Tom Schaar in 2012. Mitchie Brusco verlegde de grenzen nog verder in 2019 toen hij voor het eerst in de geschiedenis een 1.260-graden trick met drie omwentelingen landde.

