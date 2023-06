Het restaurant dat dinsdagavond door Russische raketten met de grond is gelijkgemaakt, was een plek waar iedereen enkele uren verpozing zocht. Reporter Corry Hancké kwam er geregeld over de vloer, toen ze over de oorlog in Oekraïne berichtte.

‘Ik weet een goeie plek waar we zullen eten’, zei Sasja Naselenko, toen we in april Kramatorsk binnenreden. ‘Ria Pizza!’, riep fotograaf Mikhael Palinchak vanop de achterbank. ‘Een rare tent: Donbass ...