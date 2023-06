Hij ziet er nog behoorlijk fris en smakelijk uit, de tweeduizend jaar oude pizza die recent werd blootgelegd op de site van het oude Pompeii. Het fresco werd gevonden in een huis waarvan de archeologen vermoeden dat het een aangebouwde bakkerij had.

De tweeduizend jaar oude pizza ligt op een plateau, samen met onder meer een beker wijn, granaatappels, dadels en iets wat op walnoten lijkt (en nee, geen ananas, al lijkt het er met wat verbeelding op, maar vóór Columbus was de ananas onbekend in Europa). Het stilleven lijkt op andere afbeeldingen die in Pompeii gevonden zijn, en die een hellenistisch geïnspireerde traditie van gastvrijheid illustreren. Pizza-achtigen zijn op die tekeningen nog niet eerder gevonden.

Een echte pizza is het niet: tomaten en mozzarella, toch eerder wezenlijke ingrediënten in een pizza, bestonden nog niet in Italië in het jaar 79, toen de Vesuvius Pompeï van de kaart veegde. Strikt genomen lijkt het fresco eerder een met kruiden en kaas belegde focaccia voor te stellen, maar de verleiding om de ontdekking als een voorloper van de pizza te presenteren, was allicht te groot voor de onderzoekers. Pompeii ligt op een boogscheut van Napels, bakermat van de pizza.

Gabriel Zuchtriegel, de directeur van de archeologische site, zag veel symboliek in de oude tekening. Hij had het over het contrast tussen de ‘karige en eenvoudige maaltijd’ en ‘de luxe van zilveren dienbladen en verfijning van artistieke en literaire voorstellingen’. In dat contrast zag hij haast een voorafschaduwing van het lot van de pizza, zoveel eeuwen later: ‘Hoe kunnen we, in dit verband, niet denken aan de pizza, die werd geboren als een arm gerecht in Zuid-Italië, en nu de wereld heeft veroverd en zelfs in sterrenrestaurants wordt geserveerd.’

