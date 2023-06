‘Hoge Russische generaal wist van plannen Prigozjin’

Generaal Sergej Soerovikin, de plaatsvervangend bevelhebber van de Russische militaire operaties in Oekraïne, wist dat Jevgeni Prigozjin een opstand plande. Dat meldt The New York Times.

De krant citeerde Amerikaanse functionarissen die op de hoogte waren van Amerikaanse informatie over de zaak en meldde dat de functionarissen ‘probeerden te achterhalen of generaal Sergej Soerovikin, de voormalige Russische topcommandant in Oekraïne, hielp bij het plannen van de acties van Prigozjin afgelopen weekend’.

Volgens The New York Times waren er ook aanwijzingen dat andere Russische generaals Prigozjin zouden hebben gesteund.

Reuters kon het bericht niet onafhankelijk verifiëren.

Soerovikin, door de Russische media met de bijnaam ‘Generaal Armageddon’ bedacht, kreeg in oktober de leiding over de militaire operatie in Oekraïne. Maar in januari belastte Sergei Sjojgoe, de Russische minister van Defensie, de chef van de generale staf Valery Gerasimov met het toezicht over de campagne, waarbij Soerovikin aanbleef als diens plaatsvervanger.

Voordat hij de muiterij begon, ging Prigozjin tekeer tegen Sjojgoe en Gerasimov. Hij gaf hen de schuld van de mislukkingen van de campagne en verweet hen gebrek aan steun van het leger voor de Wagner-strijders.

Lees ook