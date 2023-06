Bayern München beëindigt controversiële sponsordeal met Qatar Airways

Duits kampioen Bayern München heeft woensdag bekendgemaakt dat het partnership met Qatar Airways op 30 juni in onderling overleg wordt stopgezet. De deal was bij veel supporters voorwerp van discussie.

De Qatarese luchtvaartmaatschappij was sinds 2018 één van de belangrijkste sponsors van de club. Het is nog onduidelijk of er een nieuwe grote sponsor in de plaats komt. Qatar Airways werd aanzien als een ‘platinum partner’. Enkel telecombedrijf Telekom, dat aandeelhouder is, kledingmerk Adidas en autobouwer Audi stonden hier nog boven.

Bayern-fans bekritiseerden het bestuur van de club de voorbije jaren voor de samenwerking met een bedrijf uit Qatar, dat op grote schaal op de korrel wordt genomen voor zijn omgang met mensenrechten en de lgbti+-gemeenschap. Supporters hielden al verschillende lezingen om de situatie in het land in het Midden-Oosten aan te kaarten. In 2021 drong een fan binnen in de Algemene Vergadering van de club. Hij wilde er een motie indienen en stemmen over de voortzetting van de deal.

Lees ook