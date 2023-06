Bijkomende coronaprik in herfst ‘sterk aanbevolen’ voor risicogroepen

Vlaanderen begint midden september met de nieuwe vaccinatiestrategie tegen covid-19. Alleen voor risicogroepen is de vierde prik sterk aanbevolgen.

Kreeg de hele bevolking in het najaar van 2022 nog een uitnodiging in de bus voor een vierde prik met een covidvaccin, dan zal dat nu niet het geval zijn.

Wie?

Aan de risicogroepen wordt het vaccin sterk aanbevolen. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid volgt zo het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Het gaat om iedereen van 65 jaar of ouder, mensen met onderliggende aandoeningen en zwangere vrouwen. Ook hun omgeving wordt een prik aangeraden: het zorgpersoneel en wie samenleeft met patiënten met een sterk verzwakt immuunsysteem. In totaal gaat het om zo’n 2 miljoen mensen.

Voor andere mensen wordt geen routinevaccinatie aanbevolen, maar wie wil, kan wel een booster krijgen.

Waar?

De vaccins zullen toegediend worden door huisartsen, apothekers en verpleegkundigen. Er komen geen grote centra, en er zullen ook geen centraal uitgestuurde uitnodigingen komen. Wel kan een huisarts informatie naar patiënten sturen.

Welke vaccins?

Het is de bedoeling dat bij de vaccinatie het laatst beschikbare vaccin gebruikt wordt. De vraag is of tegen oktober nieuwe vaccins op de markt zullen zijn. Onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil dat vaccinmakers in het najaar een nieuwe versie op de markt brengen, gericht op de virusvarianten die vandaag circuleren.

‘Zodra er een aangepast vaccin aan de huidige virusvariant beschikbaar is, zal er overgeschakeld worden naar het nieuwste vaccin’, meldt Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) in een persbericht.

Er wordt verwacht dat er tussen midden september en begin november gevaccineerd kan worden. Wie dat wenst, kan gelijktijdig het griepvaccin krijgen. Dat zal wellicht vanaf half oktober beschikbaar zijn.

