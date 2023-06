Proces tegen Kevin Spacey in Londen gaat van start: vier mannen beschuldigen acteur van seksueel misbruik

In Londen start het langverwachte proces tegen Kevin Spacey (63). Vier mannen beschuldigen de Amerikaanse acteur van aanranding en verkrachting.

‘Zodra er nauwkeurig onderzoek gebeurt, blijft er niets over van dit soort beschuldigingen. Dat gebeurde eerder, en dat zal nu opnieuw gebeuren.’ Het is duidelijk: Kevin Spacey zelf heeft er alle vertrouwen in dat hij in Londen vrijgesproken zal worden. Daar start woensdag een proces dat minstens vier weken zal duren.

De aantijgingen zijn nochtans niet min. Vier mannen beschuldigen de 63-jarige Hollywoodster van aanranding en gedwongen seks. In totaal gaat het om twaalf aanklachten, waarvan de feiten tussen 2001 en 2013 in het Verenigd Koninkrijk plaatsvonden. Spacey is een Amerikaan, maar woonde meer dan tien jaar in het VK. Tussen 2004 en 2015 was hij artistiek directeur van The Old Vic Theatre, een 200 jaar oud instituut in de Britse hoofdstad. Spacey was een graag geziene figuur binnen de culturele jetset van Londen en speelde er onder meer in toneelstukken van William Shakespeare.

Tot de MeToo-bom ontplofte. Na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag in zijn geboorteland kwamen ook vermeende slachtoffers uit het Verenigd Koninkrijk naar voren. In 2019 werd Spacey een eerste keer ondervraagd door de Britse politie. Centraal staan vier mannen die beweren dat de acteur hen seksueel misbruikte. Twee van de mannen zeggen dat ze buiten hun wil om seks hadden met Spacey.

Vrijgesproken in VS

De acteur voelt zich gesterkt door de rechtszaak die eind vorig jaar in de VS is afgehandeld. Collega-acteur Anthony Rapp beschuldigde Spacey van grensoverschrijdend gedrag op een feestje bij Spacey thuis in 1986. Spacey was toen 26 jaar, Rapp amper 14. Volgens Rapp hield Spacey hem vast op een bed. De jongen zou zich los gewriemeld hebben en het op een lopen hebben gezet. Maar de jury koos de kant van Spacey, die zo ontsnapte aan een schadevergoeding van 40 miljoen dollar.

Na Rapp traden nog vijftien anderen naar voren met gelijkaardige beschuldigingen, onder wie acht mensen die met Spacey samenwerkten op de set van de populaire Netflix-serie House of cards. Tot een strafzaak kwam het nooit, tot nu in Londen dan. Verschillende zaken werden geseponeerd. De ene omdat het vermeende slachtoffer niet langer wou getuigen, een andere omdat de aanklager onverwacht overleed vlak voor het proces. Spacey moest wel 31 miljoen dollar betalen aan het productiehuis achter House of cards voor de overtreding van het beleid rond grensoverschrijdend gedrag.

Geschrapt

Ook kreeg de carrière van Spacey een oplawaai vanjewelste. De acteur, die gelauwerd was met twee Oscars voor zijn rollen in The usual suspects en American beauty, werd abrupt geschrapt uit House of cards en de film All the money in the world van Ridley Scott. Die laatste trommelde zelfs een nieuwe acteur op om de scènes met Spacey over te doen. Sinds 2017 kon Spacey slechts enkele rollen scoren, voornamelijk in het buitenland.

En toch is de gevallen acteur er rotsvast van overtuigd dat hij een comeback zal maken na het proces in Londen. Dat maakte hij duidelijk in een interview met het Duitse Zeit Magazin twee weken geleden. ‘Ik weet dat er mensen klaarzitten om me in te huren zodra ik vrijgesproken word’, zei hij. Volgens de acteur zullen mensen de beschuldigingen snel vergeten. ‘Over tien jaar betekenen ze niets meer’, klonk het. ‘Mijn werk zal langer leven dan ik, en dat is wat men zal herinneren.’

