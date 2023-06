Jon Ronson, Nerdland podcast, De volksjury, George The Poet en Audiocollectief Schik komen naar DS Podcastfestival

Nerdland Podcast, George the Poet en Benbrick, De volksjury, Jon Ronson, Audiocollectief Schik en Bart Van Nuffelen en Lucas Derycke (De kunst van het verdwijnen) hebben hun komst bevestigd. Het DS Podcastfestival vindt plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 november in Oostende.

Na de komst van Brian Reed (S-town, The Trojan horse affair) in 2022 strikt het DS Podcastfestival voor de tweede editie liefst twee internationale headliners: Jon Ronson (Things fell apart) en George the Poet met Benbrick (Have you heard George’s podcast).

Het festival pakt ook uit met toonaangevende namen van eigen bodem. De volksjury keert terug, nadat Laura Scheerlinck en Silke Vandenbroeck op de eerste editie de zaal net niet uit zijn voegen hadden doen barsten. Lieven Scheire verzamelt zijn Nerdland-troepen en Audiocollectief Schik (Bob, El Tarangu) strijkt neer voor de wereldpremière van De erfenis, hun langverwachte nieuwe podcastreeks. Bart Van Nuffelen en Lucas Derycke beloven dan weer een blik achter de schermen van hun ingenieuze mozaïekvertelling De kunst van het verdwijnen, over drie gebeurtenissen in de Antwerpse Joodse wijk.

Workshops

Zij staan bijna allemaal gepland voor zaterdag 11 november op het DS Podcastfestival, met uitzondering van George the Poet en Benbrick. Zij zullen studenten en podcastmakers op vrijdag een blik achter de motorkap gunnen van Have you heard George’s podcast. De voormalige rapper – De BBC roemde hem in 2015 nog als een van de meest beloftevolle muzikale talenten– verweeft poëzie, muziek, geschiedenis en politiek in zijn podcast. In 2019 werd hij daar samen met zijn producer Benbrick nog voor bekroond met de prestigieuze Peabody award. Hoewel de focus vrijdag op het maken van podcasts ligt, is de dag ook toegankelijk voor luisteraars en geïnteresseerden.

Zaterdag verwelkomt De Standaard liefhebbers van podcasts met een dag vol liveopnames, specials en talks. De Britse journalist Jon Ronson komt vertellen over zijn spraakmakende reeks: vanuit de VS maakte hij Things fell apart, waarin hij graaft naar de banale wortels van de cultuuroorlogen die zijn nieuwe thuisland verscheuren, maar eerder maakte hij ook al The butterfly effect en The last days of august, beide over de Amerikaanse porno-industrie. In The debutante, een nieuwe reeks voor Audible, ontrafelt hij het mysterie van een jonge vrouw uit de Amerikaanse elite die radicaliseerde tot neonazi.

In september volgen nog 40 nieuwe namen. Tickets zijn nu al beschikbaar. Voor zaterdag 11 november kost dat ticket 29 euro en 15 euro voor iedereen jonger dan 26. Op vrijdag bent u er voor 35 euro bij en voor 25 euro, indien u jonger bent dan 26 jaar. Er zijn ook combitickets aan 55 euro en 35 euro voor iedereen jonger dan 26. Momenteel loopt er een early bird-ticketactie aan een goedkoper tarief. Alle info vindt u op dspodcastfestival.be.

