Donald Trump heeft schrijfster E. Jean Carroll aangeklaagd wegens smaad, omdat ze hem valselijk beschuldigd zou hebben van verkrachting.

De voormalig Amerikaanse president werd eerder dit jaar door een rechtbank gesommeerd om de schrijfster 5 miljoen dollar schadevergoeding te betalen, nadat een jury oordeelde dat hij haar seksueel had misbruikt. De jury achtte verkrachting niet bewezen.

Trump eist dat het vonnis van de rechtbank ingetrokken wordt en vraagt daarnaast om een onbekend geldbedrag van de schrijfster. De advocaat van Carroll laat in een verklaring weten dat de aanvraag van Trump ‘niets meer is dan zijn laatste poging om de verantwoording uit te stellen’ voor het vonnis van de jury.

De inmiddels 79-jarige Carroll zegt dat Trump haar halverwege de jaren 90 heeft verkracht in een paskamer in een warenhuis in New York City. Vervolgens zou hij haar reputatie geschaad hebben door te beweren dat zij het verhaal verzonnen heeft. Carroll vroeg enkele weken geleden aan de rechter om een hogere schadevergoeding, nadat Donald Trump nog geen dag na het vonnis van de rechtbank opnieuw smadelijke uitspraken over haar deed op CNN.

