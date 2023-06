Bewolkte woensdag, overwegend droog

Woensdagochtend is het zwaarbewolkt met vooral in het noorden en het oosten van het land nog kans op wat lichte regen.

Geleidelijk wordt het overwegend droog en op het einde van de namiddag verschijnen er enkele opklaringen. Zo meldt het KMI. De maxima liggen rond 20 graden in de Ardennen, rond 22 graden aan zee en tussen 23 en 25 graden in de meeste andere streken.

Woensdagavond en -nacht is het eerst overwegend droog en wisselend bewolkt. In het tweede deel van de nacht neemt de kans op buien geleidelijk toe.

Donderdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Er is ook kans op onweer. De maxima liggen tussen 20 en 22 graden in de hoge Ardennen en in de kuststreek. In de meeste andere streken stijgt het kwik tot 24 of 25 graden.

Vrijdag krijgen we zonnige perioden en hoge wolkenvelden. Geleidelijk verschijnen er meer stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Aan zee waait de wind eerst matig en later vrij krachtig.

Zaterdag krijgen we veel bewolking met regen, die van west naar oost over het land trekt. Op het einde van de dag wordt het vanaf het westen droger met opklaringen. De maxima liggen tussen 15 en 21 graden.

Zondag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele buien, vooral in de oostelijke helft van het land. De maxima liggen rond 23 of 24 graden in het centrum.