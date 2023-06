Politie bevestigt: lichaam acteur Julian Sands gevonden

Het stoffelijk overschot dat zaterdagochtend in de bergen in Californië werd gevonden is van acteur Julian Sands. Dat heeft de lokale politie dinsdag bevestigd.

De 65-jarige Sands werd op 13 januari door zijn vrouw als vermist opgegeven nadat hij niet terugkeerde van een wandeling in de buurt van Mount Baldy, in de buurt van Los Angeles. Er werd gelijk een reddingsactie opgezet, maar die werd al snel weer afgeblazen vanwege het slechte weer.

Plaatselijke autoriteiten raadden wandelaars destijds af het gebied in te trekken vanwege gevaarlijke omstandigheden door ijsvorming. In dezelfde periode waren er reddingsacties voor zeker 14 andere vermiste wandelaars. Twee van hen werden dood teruggevonden. Sands was een fervent wandelaar en trok er regelmatig in zijn eentje op uit.

Zaterdagochtend ontdekten twee wandelaars menselijke resten op de plek waar Sands vermist werd. Uit onderzoek is nu gebleken dat het om het lichaam van de acteur gaat.

Sands werkte sinds de vroege jaren tachtig mee aan meer dan 150 films en series, waaronder A room with a view, Leaving Las Vegas, Warlock en Arachnophobia. Hij was ook te zien in een seizoen van de populaire tv-serie 24.

Lees ook