Na een zwempartij met alligators (en camera) is de drang om de ­natuur in haar extreme vorm te ­ervaren niet meer te stillen. Fotograaf Sébastien Van Malleghem maakte natuurbeelden in de ­Verenigde Staten en Europa. Hij maakte ze elders en thuis, waar de natuur haar kracht ook ontvouwt. Majestueuze, bijna agressieve landschappen versus stille, contemplatieve beelden. Licht dat de duisternis beschijnt. Hij toont dieren, ­opvliegend naar een bergtop of ­duikend in de zee.