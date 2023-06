Kleuterdiploma

Het hangt al de hele week als een soort zachtroze mist in huis. Onze laatste kleuter studeert af, en de emoties die dat losweekt dwarrelen door de lucht. Ik maak een filmpje van haar klasgenootjes die komen vertellen. Ik neem foto’s van de jurkjes die na deze zomer te kort zullen zijn. Van haar glimlach met het spleetje tussen haar tanden dat misschien, zoals bij haar broer is gebeurd, zal verdwijnen als ze die wisselt. Van hoe ze haar juf knuffelt met haar kleuter­diploma in de hand. Ik neem zelfs de zelfverzonnen liedjes op die ze luidkeels zingt achter op mijn fiets. Ze voelt het zelf ook, die speciale aandacht.