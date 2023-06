Kunst voor karma: antiviraal muziekoffer

Concerto Palatino Ex tenebris ad lucem Passacaille

Met bijna 17.000 coronadoden was de Veneto de op één na meest getroffen regio in Italië. Vierhonderd jaar terug was het de pest die er 50.000 slachtoffers afvoerde op zijn lugubere gondola. Vanop de Brug der Zuchten schippert het nieuwe album van Concerto Palatino tussen gloednieuw werk van Robert Kyr en de boetepsalmen en concerti die componisten als Andrea en Giovanni Gabrieli schreven als offergave tegen toekomstig onheil.

Bij Bruce Dickey is het altijd fijn toeven: magistraal muggenzifter, master-mixer, verzamelaar van de betere pre-klassieke blazers. En de éminence grise stelt niet teleur: de tracklist ontvouwt zich als een meditatief scenario, Kyrs opdrachtwerk past naadloos tussen het renaissancerepertoire, en de stemmen van kleppers Alex Potter en Hana Blažíková versmelten smeuïg met cornetti en trombones. Minuscule minus: enkele inzetten die wat umph missen en de genereuze akoestiek die de musici af en toe wind uit de zeilen haalt. (sta)