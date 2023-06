Australische politie zoekt verder naar vermiste Belgische toeriste: ‘Weersomstandigheden zijn slecht’

De politie van de Australische deelstaat Tasmanië zoekt verder naar de Belgische Céline Cremer (31). Maar de weersomstandigheden zijn slecht, verklaarde de politie. Haar auto werd aangetroffen dicht bij een waterval.

Sinds januari was Céline Cremer (31) bezig aan een roadtrip op het Australische eiland Tasmanië, maar sinds 16 juni hebben haar familie en vrienden niets meer van haar vernomen, schrijft haar zus Amélie op Facebook. De toerist werd het laatst gezien in Hobart, de hoofdstad van Tasmanië. ‘Normaal gezien zou ze op 21 juni met de ferry naar Melbourne gaan’, aldus haar zus. Daar was ze naar verluidt van plan om zich te vestigen en zou ze op zoek gaan naar werk, zodat haar visum verlengd kon worden.

Foto: Tasmania Police

‘Céline ging vaak wandelen en als ze reisde, sliep ze soms in haar auto’, getuigt haar beste vriendin in La Dernière Heure, die op 13 juni voor het laatst contact had met Céline. ‘Ze kwam toen terug van een festival in Hobart en belde me om te zeggen hoe het was geweest.’ Hoewel de weersomstandigheden ter plaatse momenteel niet gunstig zijn, blijft haar beste vriendin op het beste hopen. ‘Het sneeuwt soms, het is koud en nat, maar het pad naar de watervallen is zo goed als vlak. Céline bleef altijd voorzichtig en achterdochtig. Maar je weet natuurlijk nooit, misschien is ze wel de verkeerde persoon tegengekomen.’

Witte Honda

De politie vraagt Australiërs uit te kijken naar onze 31-jarige landgenoot. Er is ‘bezorgdheid om haar welzijn’. Dinsdag werd de auto van Cremer, een witte Honda CR-V, op zo’n 350 kilometer van Hobart aangetroffen op de parking van Philosopher Falls Track in Waratah. Van Cremer was daar geen spoor te bekennen. Er was ook niemand anders bij de wagen.

Philosopher Falls Track is een regenwoud met watervallen en adembenemende natuur, waar je lange trektochten kan doen. Het pad van de parking naar de watervallen duurt zo’n 45 minuten en wordt beschreven als makkelijk toegankelijk, maar het is er in deze tijden wel koud. Overdag is het 5 tot 8 graden, ’s nachts 1 of 2 graden. Naar de grootste waterval, die in een bos ligt, werd in 2010 nog een nieuw pad aangelegd.

De politie is gestart met een grootschalige zoekactie, maar die leverde nog geen resultaat op. Daarbij zijn zoekteams op de grond en een politiedrone ingezet. Later op de dag kan ook een politiehelikopter de lucht in, als de weersomstandigheden dat toelaten. ‘De weersomstandigheden zijn slecht, met lichte sneeuwval in het gebied’, stelt de politie. Ze vraagt iedereen die de voorbije dagen in de regio geweest is om contact op te nemen, in de hoop een tip te krijgen die kan helpen. ‘Dat ze verloren gelopen is in het bos is een van de pistes die we onderzoeken’, zei de politie woensdag op een persconferentie.

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken staat in contact met de familie van de vrouw. Ook de Belgische ambassade in Canberra volgt de situatie op de voet, samen met de lokale autoriteiten.