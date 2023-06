Maisie Peters leert mislukken in de liefde

Met een nieuw, fris break-upalbum zit Maisie Peters goedgeplaatst in het wiel van Taylor Swift, maar ze komt er nog niet helemaal uit.

Maisie Peters The good witch Warner

Als de popindustrie een wielerpeloton was, wordt Maisie Peters in een zetel naar de streep gebracht. De 22-jarige Britse levert op haar tweede album energieke pop over goede voornemens en mislukkingen in de liefde, en zit daarbij in het wiel van Ed Sheeran (die haar meenam op tour) en Taylor Swift (die gul met complimentjes zwaaide). Vooral die laatste is een referentie: in ‘Wendy’ bedient Peters zich van een Swiftiaanse allegorie over Neverland en Peter Pan – al schildert de Amerikaanse haar beeldspraak toch met een fijner penseel.

Peters’ personages doen vaak denken aan de rollen waarmee actrice Zooey Deschanel doorbrak: het zijn manic pixie dream girls waarvan mannen pas beseffen hoeveel vreugde ze in hun leven brachten nadat ze hun biezen hebben gepakt. Dat klinkt het overtuigendst in ‘You’re just a boy (and I’m kinda the man)’. Maar wie zoals Peters zingt dat ze ‘bloody motherfucking batshit crazy’ is, mag dat gerust meer laten horen: nu blijft The good witch steken in frisse, maar brave pop.