Laatste portret van Klimt haalt 86 miljoen op veiling

Dame mit Fächer (Dame met waaier) is bij Sotheby’s geveild voor een bedrag van 74 miljoen pond (86 miljoen euro). Dat is een record voor een veiling in Europa. Het schilderij geldt als Gustav Klimts laatste portret. Het stond op zijn schildersezel toen hij in 1918 onverwachts overleed, amper 55 jaar oud. Hij was op dat moment een van de invloedrijkste portrettisten in Europa, met dank aan de kleurenweelde van zijn ‘gouden periode’.