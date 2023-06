Ambitieus experimenteren met banjo’s en hardrock

Het Amerikaanse Geese versmelt country met postpunk op tweede plaat 3D country, een combinatie die beter klinkt dan je zou vermoeden.

Geese 3d country Partisan / Pias

In 2021 klonk Geese op debuut Projector nog als een geslaagde reïncarnatie van New Yorkse gitaarvoorbeelden uit de CBGB-scene. 3D country kleurt enthousiaster buiten de lijntjes, met country-invloeden en referenties naar cowboys en wereldgodsdiensten. Openingstrio ‘2122’, ‘3D country’ en ‘Cowboy nudes’ gooit meteen alle troeven op tafel. Wat later duiken er naast banjo’s zelfs hardrockriffs op. Een half album lang blijft dat experimenteren interessant, daarna verliest het vijftal zichzelf in z’n ambities. ‘Gravity blues’ zwalpt verdwaasd de saloon uit, en in ‘Domoto’ botst zanger Cameron Winter op de limieten van z’n stembanden. Het is na meerdere luisterbeurten nog steeds niet duidelijk wat deze band precies te vertellen heeft. Desondanks klinkt Geese hier een pak strakker dan tijdens hun prettig gestoorde show op Pukkelpop 2022. Met iets meer focus heeft de band waarschijnlijk wel een album in zich dat tot het einde kan boeien. Benieuwd of een volgende gedaantewisseling daarvoor zal zorgen.