Artsen verdeeld over nieuwe financiering die patiëntenstops moeten aanpakken

Kunnen we weer sneller naar de huisarts? Een nieuwe manier van hoe een praktijk wordt betaald, is beloftevol. Maar niet alle artsen staan te springen voor deze ‘New Deal’.

Wie nu een huisarts bezoekt, betaalt veelal per bezoek, waarna de patiënt dat geld terugkrijgt van het ziekenfonds. In een ‘forfaitaire’ praktijk betaalt de patiënt niets en krijgt de arts per vast aangesloten patiënt een bepaald bedrag.

De New Deal, zoals het plan van de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heet, voorziet in een middenweg: een arts ontvangt maar de helft per consultatie, maar krijgt ook per vaste patiënt een aanvullend bedrag. De bedoeling is dat artsen taken zoals bloedafnames kunnen doorgeven aan een praktijkverpleegkundige en meer tijd overhouden voor hun patiënten.

Over de New Deal hebben artsen en ziekenfondsen maandag een akkoord bereikt. In november kunnen praktijken aangeven of ze meedoen. Het plan trekt ook 40 miljoen euro premies uit, onder meer om een praktijkverpleegkundige te betalen

Zowel het ziekenfonds CM als huisartsenvereniging Domus Medica beschouwt het plan als een ‘belangrijke eerste stap in een nieuw model van eerstelijnszorg’. De ASGB/Kartel is sceptisch. Deels omdat supplementen die sommige huisartsen vragen, worden geplafonneerd, deels omdat patiënten van een New Deal-praktijk voor een huisbezoek 8 euro remgeld moeten betalen in plaats van 16 euro in een gewone praktijk.

‘Er zijn al praktijken waar verpleegkundigen aan de slag zijn, maar de financiering daarvan was een hinderpaal. Door de nieuwe aanpak gaan er praktijken toch de stap wagen’, zegt Paul Van Royen, hoogleraar huisartsengeneeskunde (UAntwerpen) en huisarts in een forfaitaire praktijk. ‘De artsen kunnen er efficiënter werken. Zeker voor chronische patiënten die geregeld opvolging nodig hebben, kan dit een goede zaak zijn. Een verpleegkundige kan bijvoorbeeld de opvolggesprekken met diabetici doen. Zullen artsen hun handen meer vrij hebben? Ik hoop dat er al in 2025 minder patiëntenstops zijn.’

Vervroegd stoppen

Minder animo is er bij soloartsen. Die voelen zich in de hoek gedreven. ‘Diverse oudere collega’s denken aan vroegtijdig stoppen’, zegt de Tongerse arts Geert Landmeters. ‘Ik begrijp dat jongere collega’s in groep willen werken, maar soloartsen krijgen van de minister de boodschap dat ze overbodig worden. Een verpleegkundige of andere medewerker aanstellen is niet zo simpel. Het kost ook heel wat, en daar ontvangen groepspraktijken meer steun voor. Het moet ook allemaal snel gaan. “Stap erin mee of trek uw plan”, lijkt het wel. Terwijl de minister de soloartsen nog nodig zal hebben.’

De groepspraktijk met huisarts Julie Yap uit Merchtem zet al even een verpleegkundige en praktijkassistent in. ‘Het is een enorme meerwaarde. Het is niet dat we nu minder werk hebben, maar de kwaliteit van de zorg is beter. Door de hulp kun je je ook meer als team organiseren. Zo professionaliseert de zorg. Tegelijk is het goed dat er met de New Deal drie modellen ontstaan. Dat heb je ook nodig in een land met zorg die erg verschilt.’

