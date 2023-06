Italianen op zoek naar toerist die liefdesboodschap in Colosseum-muur kerfde

De Italiaanse Carabinieri is op zoek naar de jongeman die werd gefilmd terwijl hij zijn naam en die van zijn vriendin in een binnenmuur van het Colosseum kerfde. De man riskeert een boete van minstens 15.000 euro en tot vijf jaar celstraf.

‘Ivan + Hayley 23’ Dat was de boodschap die een toerist achterliet op een muur van het wereldberoemde Colosseum in Rome. De man werd door een andere toerist op heterdaad betrapt, en die plaatste de beelden op sociale media. Daarop is ook te zien hoe er bij de man nog een lach vanaf kan, wanneer hij op zijn vandalisme wordt aangesproken.

Wie minder om het voorval kon lachen, was de Italiaanse minister van Cultuur, Gennaro Sangiuliano. Die noemde de beschadiging maandag ‘zeer ernstig, onwaardig, en teken van een groot gebrek aan manieren’. ‘Ik hoop dat wie dit gedaan heeft, geïdentificeerd en gestraft wordt.’

Het Italiaanse nieuwsagentschap Ansa meldt dat de Carabinieri ondertussen een onderzoek geopend hebben. De man riskeert een boete van minstens 15.000 euro en tot vijf jaar gevangenisstraf.

Het is niet de eerste keer dat het 2.000 jaar oude Colosseum beschadigd wordt. Tientallen toeristen werden de voorbije jaren betrapt terwijl ze inscripties achterlieten in de muren of probeerden om een stuk van het Romeinse amfitheater te ontvreemden. Met miljoenen bezoekers per jaar is het Colosseum de populairste toeristische attractie van Italië.