Overlevende terroristen Abrini en Krayem pleiten schuldig

De twee overlevende terroristen hebben op het proces over de terreuraanslagen in Brussel geen moeite gedaan om schuld te ontkennen.

Het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 is sinds vorige week toe aan de pleidooien van de verdediging. De advocaten van Salah Abdeslam kregen al het woord. Zij ontkenden dat hun cliënt iets te maken had met de aanslagen van Brussel en Zaventem omdat hij toen in de gevangenis zat.

Dinsdag was het de beurt aan Mohamed Abrini en Osama Krayem. De bewijzen tegen hen zijn zo overweldigend dat ontkennen weinig zin had. ‘Ik ga de vrijspraak niet vragen voor Mohamed Abrini, hij zegt zelf dat hij schuldig is’, zei zijn advocaat Stanislas Eskenazi. Zijn pleidooi duurde nauwelijks 20 minuten. ‘Abrini duwde een kar voort op 22 maart in Zaventem. Hij is de “man met het hoedje”. Jullie kunnen meteen “ja” antwoorden op de drie tenlasteleggingen: terroristische moord en poging tot moord en deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.’ De enige nuance die de verdediging aandroeg, was dat Abrini volgens hen niet de ‘eminente terrorist, de grote geradicaliseerde, het bloeddorstige monster en de bommenmaker is dat het parket van hem heeft gemaakt’.

Laura Pinilla, de andere advocate van Abrini, zei dat de verdediging niet als argument zou gebruiken dat Abrini vrijwillig had afgezien van de aanslagen omdat hij zijn karretje niet deed ontploffen. ‘We rechtvaardigen niet wat niet te rechtvaardigen valt. Meneer Abrini wil eerbied tonen voor het leed van de slachtoffers.’

Desinteresse

Ook Gisèle Stuyck, de advocate van Osama Krayem, hield het kort. Krayem is de terrorist die op 22 maart 2016 rechtsomkeert maakte in de metro en zich niet liet ontploffen. Gedurende de zes maanden dat het proces duurt, toonde hij vooral desinteresse. Hij kwam zelden of nooit opdagen. Zijn advocate was eerst niet van plan om te pleiten over de schuld. ‘Het onderzoek laat weinig aan de verbeelding over’, zei ze. Het enige wat ze deed, was zaken die de aanklager volgens haar fout had gezegd, rechtzetten. Zo was Krayem volgens haar niet de explosievenexpert die de aanklager van hem had gemaakt en was hij ook niet degene de bestanden met mogelijke doelwitten had geopend op de computers die aangetroffen werden in de safehouses van de terroristen. De pleidooien duren nog tot 3 juli.

