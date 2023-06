Portugezen schakelen Belgische beloften uit dankzij lichte penalty in slotminuten

De Jonge Duivels zijn uitgeschakeld op het EK. De Belgische beloften stonden op vijf minuten van de kwartfinales, maar verloren uiteindelijk in extremis met 2-1 van Portugal. Relaas van een regelrechte rollercoaster.

De Jonge Duivels kregen de poort naar de kwartfinales niet open op het EK U21. Loïs Openda kreeg na amper twee minuten wel al een gouden kans. Na een goeie steal van Balikwisha kreeg hij de bal op een presenteerblaadje aangereikt. De spits van Lens besloot echter eerst op de paal en in de rebound op de Portugese doelman.

De Portugezen putten moed uit die gemiste kans en begonnen de verdediging van de Jonge Duivels te bestoken. Vooral De Cuyper had het lastig met de vinnige Neto en Conceiçao. Maar ook De Winter liep tegen een vermijdbare gele kaart aan. Dat de Portugezen niet op voorsprong kwamen, hadden de beloften te danken aan één man: Maarten Vandevoordt. Met een knappe duik in zijn korte hoek hield hij Fabio Silva van een gemaakte goal. Niet voor het eerst dit EK.

Halfweg de eerste periode herstelden de Jonge Duivels het evenwicht. Zonder veel grote kansen te creëren evenwel. Bij de beste was Balikwisha opnieuw betrokken. De nummer tien van Antwerp wilde Openda wegsturen in de rug van de Portugese verdediging, maar die bevond zich in buitenspelpositie. Balikwisha ging dan maar zelf achter de bal aan en kon alleen op Biai af. De Portugese goalie redde in extremis.

Georgië op voorsprong

Op slag van rust klonk er dan toch gejuich in het Mikheil Meshki-stadion. Op de schermpjes van hun smartphones zagen een paar honderd Georgiërs dat het thuisland een paar kilometer verderop op voorsprong was gekomen tegen Nederland. Goed nieuws voor de Jonge Duivels, die bij niet-winst van Nederland aan een punt genoeg hadden om zich te plaatsen voor de kwartfinales.

Onderweg naar de kleedkamer was Jacky Mathijssen druk in overleg met zijn assistenten Buffel en Deschacht. Welke boodschap moesten ze hun spelers nu meegeven? Tegen dat de coaches in de kleedkamer waren, had Oranje echter al gelijkgemaakt. België en Nederland hadden nu evenveel punten, hetzelfde doelpuntensaldo én evenveel gemaakte goal. In dat geval beslist het aantal (gele). Het karton voor De Winter kon zo wel erg nefaste gevolgen hebben.

Gouden wissel Mathijssen

Tien minuten ver in de tweede helft kon het gegoochel met factoren (tijdelijk) de prullenmand in. De Portugezen hadden al de hele tweede helft de bovenhand en beloonden zichzelf daar ook voor. Na een goeie inspanning en dito voorzet van Silva op links, kwam de bal aan de rand van de zestien voor de voeten van João Neves. Die trapte met een geweldige volley binnen. De ‘golaçooooo’ van de Portugese commentator boven ons was in het hele stadion te horen.

Mathijssen voelde dat er iets moest gebeuren en gooide er met Raskin en Vertessen twee frisse krachten in voor Matazo en Ramazani. Die laatste was daar niet tevreden mee en trapte op de bank nog tegen een paar zakken. Had hij beter in het uur voordien wat vaker met de bal gedaan.

Vertessen bewees nog geen vijf minuten na zijn invalbeurt het gelijk van de bondscoach. Na een knappe counter van de Jonge Duivels werd Openda gevonden op rechts. Die zette goed voor naar de eerste paal, waar Vertessen de gelijkmaker kon binnenkoppen. Ook in Georgië-Nederland stond het nog steeds 1-1, maar doordat de Belgische beloften één keer vaker hadden gescoord, mochten zij nu naar de kwartfinales. In het heetst van de strijd kreeg ook Thomas Buffel op de bank nog een gele kaart.

Pompen of verzuipen

De Portugezen zetten nu alles op alles om alsnog de overwinning en het kwartfinaleticket uit de brand te slepen. Voor de Jonge Duivels was het nu pompen of verzuipen. Samuel Costa kwam met een knappe omhaal gevaarlijk dicht bij de 2-1. Aan de overkant liet Vertessen een gouden mogelijkheid op de winning goal liggen. Na een goeie counter legde De Ketelaere de bal klaar aan de rand van de zestien. De huurling van Union besloot te wild over. De goal van Openda werd dan weer terecht afgevlagd voor buitenspel.

Vijf minuten voor tijd verbijstering alom in het Meshki-stadion. Na een warrige fase voor de Belgische goal wees de Franse ref naar de stip omdat Debast met zijn arm een beweging maakte naar een Portugees gezicht. Dantas schoot de 2-1 binnen en de Portugezen - doordat het in Georgië-Nederland gelijk bleef - naar de kwartfinales. Een einde in mineur voor de Jonge Duivels, die na het laatste fluitsignaal massaal de ref gingen belagen.