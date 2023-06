Byju’s, de Indiase leerapp waarin de Belgische investeringsholding Sofina participeert, is volgens ­Degroof Petercam eerder 0 euro waard dan 22 miljard euro. Revisor Deloitte stapte op bij Byju’s omdat het geen boekhouding kreeg en er dus niets te controleren viel. Drie bestuurders stapten ook al op. En er zijn geruchten dat het bedrijf opnieuw één miljard dollar zoekt. De aandeelhouders staan stilaan voor de vraag of het zin heeft bijkomend geld te investeren in wat steeds meer op een fiasco lijkt. Terwijl de technologiebeurs Nasdaq dit jaar al met ongeveer een derde steeg, zakte Sofina na een kortstondig herstel verder weg. De technologieboom gaat zo aan de aandeelhouders van Sofina voorbij.