Jo Vally in de politiek: ‘Maar misschien beken ik pas kleur als ik mijn mandaat heb’

‘Ik ben 64 en ik heb nog een beetje een goed voorkomen... Het is nu of nooit!’ Met die inspirerende woorden kondigde schlagerzanger Jo Vally in Dag Allemaal aan dat hij in de politiek wil stappen. Hij wil straks opkomen in zijn gemeente Meise, ‘alleen weet ik nog niet goed met welke partij ik in zee zou gaan. Of zetel ik als onafhankelijke?’ De oud-burgemeester trekt alleszins al aan zijn mouw.

Opvallend: Vally schuift Jean-Marie Dedecker (71) naar voor als zijn mentor. De twee kennen elkaar al van toen ze in de jaren 90 samen te gast waren in het programma Mannen op de rand van een zenuwinzinking en plots per ongeluk in een café met meisjes van plezier terechtkwamen. ‘De madame aan de toog zei: “Ik zal de maskes eens roepen”. En wij maar gebaren dat het niet nodig was’, aldus Jo Vally.

‘Verwelkoming van de Cats op de luchthaven van Zaventem. Proficiat aan onze grootse kampioenen, met de winst van het Europese kampioenschap!’ Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) trok met een bos bloemen naar de luchthaven, maar kreeg meteen op zijn donder na deze tweet. Weyts vergat daarin namelijk, ongetwijfeld per ongeluk, dat het om de “Belgian” Cats gaat. ‘De zieligheid om Belgian Cats niet uit je strot te krijgen. Van een (Vlaamse) minister’, repliceerde onder meer ex-topambtenaar Frank Van Massenhove op Twitter.

Of Jo Vally straks ook evenveel stemmen zal halen onder zijn echte naam, Valère Lauwers, valt nog af te wachten. Maar aan goede intenties geen gebrek. ‘Ik heb nog altijd heel goed mijn werk als zanger en dat blijft mijn prioriteit, maar ik zou graag ook wegen op het beleid in mijn gemeente, zodat ik iets kan betekenen voor de mensen’, benadrukt hij. ‘Politiek en showbizz liggen heel dicht bij elkaar. In de politiek moet je ook zieltjes winnen, fans overtuigen.’

Opvallend, Vally geeft aan het hij moeilijk vindt om kleur te bekennen, nochtans niet onbelangrijk in de politiek. ‘In een gemeente sta je dicht bij de burgers, ik kan moeilijk blauw of groen of rood of dit of dat kiezen. Misschien kan ik dat nadien nog doen, als ik eenmaal een mandaat zou krijgen’, klinkt het.

Zijn mentor Dedecker waarschuwt hem wel meteen in Dag Allemaal. ‘Dat zou ik niet doen, want dan zien ze je als overloper, mossel noch vis. En dan ben je zo dood als een pier. Nee, je moet een keuze maken. Je bent geen tjeef. Zie dat duidelijk is wie je bent en waar je voor staat, zoals ik. Ik ben een onafhankelijke figuur.’

