Regeringscrisis voorbij? PS laat verzet tegen Lahbib varen, maar met lange tanden

De crisis binnen de federale regering lijkt stilaan bezworen. De PS blijft grote vraagtekens plaatsen bij het optreden en de geloofwaardigheid van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR), maar is niet bereid om daarover de regering te laten vallen.

De PS-fractie in de Kamer heeft dinsdagmiddag uitgebreid gesproken over het lot van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR), na de kwestie van de Iraanse visa. De partij zal donderdag een eenvoudige motie stemmen, waardoor de motie die ingediend werd door de oppositie vervalt. Het vel van Lahbib is daarmee gered. De diepe crisis waarin de Vivaldi-regering zich al meer dan twee weken bevindt, zou daarmee moeten afgelopen zijn.

De PS blijft niettemin streng, het is met dichtgeknepen neus dat ze donderdag zullen stemmen. In een communiqué van de fractie wordt aangegeven dat het vertrouwen nog steeds niet hersteld is. ‘Wij herinneren eraan dat de crisis waarin de regering zich bevindt een gevolg is van het onvermogen van mevrouw Lahbib om het parlement correct te informeren. Dat parlement kreeg vergissingen te horen, onwaarheden en meerder pogingen om de verantwoordelijkheid af te schuiven. De PS-fractie vindt het onaanvaardbaar dat de MR meermaals probeerde de schuld op de Brusselse regering af te wentelen of op andere leden van de federale regering.’

Het is maar omdat ‘de MR de voorbije dagen meermaals heeft gedreigd om de regering te laten vallen’, dat de PS donderdag de motie zal stemmen. ‘Maar wij willen niet dat deze crisis blijft duren en de regering blijft verhinderen om haar werk te doen.’ Daar wordt nog aan toegevoegd dat het vertrouwen in Lahbib hoegenaamd niet terug is. De PS dringt er nog altijd op aan ‘dat ze haar conclusies trekt’.

Verzwakte minister

Tijdens een lange commissiezitting maandag putte Lahbib zich uit in excuses. Ze ligt al weken onder vuur omdat ze visa uitreikte aan de Iraanse delegatie die begin juni op de Brussels Urban Summit aanwezig was. Onder hen ook Alireza Zakani, de burgemeester van Teheran. Het was al de derde keer dat ze gevraagd werd om meer uitleg te geven. De groene en rode familie hadden alle vertrouwen in haar verloren. Na haar passage maandag milderde de toon wel bij Vooruit en Groen.

Met name Vooruit heeft het gehad met deze gijzeling van het regeringswerk en wil de zaak eindelijk doorspoelen. Maar Ecolo en PS bleven gisteren beenhard voor Lahbib. Ze vroegen excuses, en kregen die in veelvoud, maar bleven erbij dat het vertrouwen nog niet hersteld was. Ze vinden dat de minister te makkelijk haar verhaal aanpaste de voorbije weken. Ze hebben er nog altijd geen vertrouwen in dat ze kan blijven functioneren als hoofd van de Belgische diplomatie.

Maar omdat duidelijk werd dat Lahbib niet zelf de handdoek in de ring zou gooien, restten er de partij uiteindelijk maar twee opties. De regering helemaal opblazen of de zaak doorslikken. Deze week zou de regering normaal een akkoord met Engie over kerncentrales voorstellen, er wordt nog volop gewerkt aan een fiscale hervorming en vanaf januari is ons land EU-voorzitter. Een paar maanden later zijn er verkiezingen. De PS is dus uiteindelijk toch niet bereid om dat allemaal overboord te kieperen, en slikt de visa-affaire door, zij het met zeer lange tanden.

Het is nu afwachten hoe de andere partijen, Ecolo op kop, zullen reageren. Ook hun steun is nodig om de motie weg te stemmen. Omdat de MR in de communicatie van de PS nog zwaar op de korrel genomen wordt, is het ook afwachten of men daar de kalmte zal kunnen bewaren. Indien dat lukt, kan Lahbib minister blijven. Maar fel verzwakt is ze in ieder geval.

Lees ook