Op een evenement in het Kremlin bedankte de Russische president Vladimir Poetin iedereen die de opmars van de Wagner-groep hielp stuiten. Het staatsapparaat is kerngezond en vrij van muiters, was de boodschap.

‘Echte verdedigers verhinderen onrust. Het zou alleen maar tot chaos leiden’, citeert het Russisch persagentschap Ria Novosti de president. Voor een publiek van zo’n 2.500 man loofde Vladimir Poetin het leger en andere veiligheidsdiensten voor hun aanpak afgelopen zaterdag. ‘Jullie hebben een burgeroorlog verhinderd. Jullie hebben duidelijk en harmonieus gereageerd’, blikte hij terug op de muiterij van de Wagner-groep.

De president zette op verschillende manieren in de verf dat het Russische staatsapparaat aan zijn zijde blijft staan. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov gaf dinsdagmorgen al een voorzet door te zeggen dat het volk en het leger als een blok achter de president blijven staan. Poetin ging verder op dat elan en maakte het onderscheid tussen zijn militairen en de rebellen. In het publiek was ook Sergej Sjojgoe, de minister van Defensie, te zien. Wagner-leider Jevgeni Prigozjin drong tijdens zijn ‘mars voor rechtvaardigheid’ aan op diens ontslag. Hij acht de minister verantwoordelijk voor alles wat fout loopt in Oekraïne. Door Sjojgoe prominent te tonen tijdens zijn dankwoord, toont Poetin dat die eis allerminst is ingewilligd.

Wagner welkom, behalve Prigozjin

Toch gooit Poetin de deur voor de Wagner-strijders niet dicht. De meesten van hen zijn ‘patriotten’, oordeelde de president. ‘Maar ze werden misleid door hun leiderschap.’ Daarom blijven de strijdkrachten welkom om zich aan te sluiten bij het reguliere Russische leger. Vervolging voor muiterij hoeven ze dankzij een akkoord tussen de Wagner-top en het Kremlin niet te vrezen. Het Russische ministerie van Defensie meldde dinsdagmorgen dat de voorbereidingen zijn gestart om het militair materiaal van de huurlingen over te maken aan het Russische leger.

Over de huurlingenleider Prigozjin kreeg Poetin dan weer geen goed woord over zijn lippen. Hij weigerde zelfs nog maar eens om zijn naam in de mond te nemen. Wagner kreeg voldoende steun, maakte Poetin zich sterk. ‘Tussen mei 2022 en mei 2023 vloeide voor 86 miljard roebel (920 miljoen euro, red.) richting het huurlingenleger.’ Als Prigozjin beweert dat hij met zo’n som zijn troepen niet kan uitrusten, moet er misschien maar een onderzoek komen naar corruptie bij de Wagner-top, beet Poetin van zich af.

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko bevestigde intussen dat Prigozjin in Wit-Rusland is. Behalve in een audiofragment op maandagavond gaf de man nog geen teken van leven. Het ging helemaal niet om een poging tot staatsgreep, benadrukte hij in die opname. De inzet van zijn ‘mars voor rechtvaardigheid’ was het voortbestaan van zijn huurlingenleger. Het is nog onduidelijk hoeveel van zijn Wagner-soldaten mee zullen afzakken naar Wit-Rusland en hoeveel van hen de overstap naar het Russische leger zullen maken. Loekasjenko is alvast enthousiast om Wagner-strijders in zijn land te ontvangen: ‘We kunnen er misschien iets van leren’.

Lees ook