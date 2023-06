Big Freedia geeft bounce een nieuwe boost

Bounce-queen Big Freedia raakte bekend nadat ze werd opgepikt door Drake en Beyoncé. Op haar eerste nieuwe album in negen jaar tijd geeft ze het genre een tweede adem.

Vooralsnog deed de naam Big Freedia, de alias van Freddie Ross Jr., wellicht weinig belletjes rinkelen. Maar sinds Drake en Beyoncé haar sampleden, zijn de spots ook aan deze kant van de oceaan op haar gericht. Big Freedia is het excentrieke uithangbord van de bounce, een hotsende en botsende twerkvariant van de hiphop die sinds de jaren 90 de ondergrond van New Orleans extra zompig maakt. Op haar tweede album, haar eerste in negen jaar, geeft Big Freedia het genre een nieuwe boost. Bounce staat bekend om zijn kale energie, harde call-and-response-vocalen en dikke bassen, maar de zelfverklaarde Queen Diva stopt de rauwe sound meer pluimen toe. In één beweging werpt ze een lijn uit naar een breder publiek. Binnenkomer ‘Central City freestyle’ hijst meteen de deur uit haar hengsels, maar songs als ‘Motivate ya’ en ‘$100 bill’ dansen rond een ronde melodie en soulvolle vocalen. De titel van Big Freedia’s plaat slaat op de muzikale wijk die haar vormde, carnavaleske New Orleans-blazers duiken op in ‘Voodoo magic’. Knapst van al is ‘Life lessons’, een ontroerende ode aan de wijsheid die ze van haar moeder meekreeg.