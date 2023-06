Frankrijk voert eerste test uit met hypersonisch wapen

De Franse defensie heeft maandagavond in het kader van het VMax-project een experimenteel hypersonisch zweeftoestel de lucht ingestuurd. Hoe succesvol de test met het ‘wapen van de toekomst’ was, is nog onduidelijk.

Het zweeftoestel werd met een raket de lucht ingestuurd vanuit een testcentrum in Biscarosse, in het zuidwesten van Frankrijk. Aan de donker wordende hemel waren de condenssporen zichtbaar. Op beelden die daarvan op sociale media rondgaan, is te zien dat het toestel geen lineaire vlucht aflegde.

Tir d’essai Vmax planeur supersonique depuis la base de Cazaux ce soir visible depuis une grande partie de la Région ?? Del Phine pic.twitter.com/7ptxO9yZRs — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) June 26, 2023

‘De testvlucht, op een zeer veeleisend langeafstandstraject, betekende een ongeziene technische uitdaging die de weg zal voorbereiden voor de toekomst van ons nationaal hypersonisch plan’, schuwde het Direction générale de l’armement de grote woorden niet. Er werden geen details gegeven over de uitslag van de test, maar een analyse van de vergaarde data zou op komst zijn.

Meer dan 6.000 kilometer per uur

VMax, voluit ‘Véhicule manoeuvrant expérimental’, wordt eerst door een raket de atmosfeer ingestuurd, tot bijna 100 kilometer hoogte. Vandaar kan het toestel ‘zweven’ over duizenden kilometers richting doelwit. Daarbij wordt een onvoorspelbare baan gevolgd, wat de onderschepping bemoeilijkt.

Het hypersonische zweeftoestel moet snelheden halen boven mach 5 of meer dan 6.000 kilometer per uur. Dankzij die hoge snelheid en grote wendbaarheid van het toestel hopen de Fransen de luchtdefensie van potentiële tegenstanders te snel af zijn. De toestellen zijn ontwikkeld om een kernkop of een conventionele raket met zich mee te dragen.

Het Franse programma werd in 2019 opgestart door de Franse ArianeGroup, bekend van de Ariane-draagraketten die worden gebruikt in de Europese ruimtevaart. Andere kernmachten China, de VS en Rusland waren eerder al in de ‘hypersonische wedloop’ gesprongen.