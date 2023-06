‘Ik heb er moeite mee als men doet alsof ik mensenrechten niet belangrijk zou vinden’

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) staat voor een beslissend jaar. Aan haar om de Europese migratiedeal en een nieuw migratiewetboek over de streep te krijgen terwijl de federale regering verbrokkelt. ‘Ik wil nog steeds geloven dat er een publiek is voor politici zoals ik.’

De staatssecretaris is haar stem kwijt. Een heel weekend zwijgen op doktersbevel is niet gelukt. Want onder de mensen komen, is een oefening geworden in de politiek verdedigen. ‘Het was weer geen fraai ...