Hackers probeerden websites federale overheid plat te leggen

De federale overheid is maandagavond en dinsdagochtend het doelwit geweest van een cyberaanval. Dat bevestigt de Kanselarij van de eerste minister.

De federale overheid werd het slachtoffer van een DDoS-aanval, wat staat voor distributed denial of service en waarbij hackers servers plat proberen te leggen door ze over te belasten met internetverkeer. De cyberaanval begon maandag rond 16 uur en is dinsdag rond 11 uur gestopt.

Als gevolg van de aanval waren websites die eindigen op ‘.belgie.be’, ‘.belgique.be’, ‘.belgien.be’ en ‘.fgov.be’ soms moeilijk bereikbaar. Zo meldde de FOD Financiën op Twitter “storingen” in zijn onlinedienstverlening.

Wie achter de aanval zit, is niet duidelijk. De aanvragen om de servers over te belasten kwamen van over de hele wereld. Volgens de Kanselarij van de eerste minister hebben alle ‘relevante dienstverleners bijkomende maatregelen genomen om dergelijke aanvallen in de toekomst nog sneller onder controle te krijgen’.

Eind vorig jaar nog werd de stad Antwerpen slachtoffer van een grote cyberaanval, waarbij een halve terrabyte aan data gestolen werd. De hackers eisten losgeld, anders zouden ze de gegevens online dumpen.

