iPhones schakelen massaal hulpdiensten in omdat ze dansmoves aanzien voor auto-ongelukken

Op het Bonnaroo Music and Arts Festival in de VS dansten de mensen zo wild dat hun iPhones massaal de hulpdiensten inschakelden. De noodcentrale kreeg vijf keer zoveel valse oproepen als gewoonlijk.

Niet iedereen danst even elegant, maar iemands moves bestempelen als een autocrash gaat wel erg ver. Toch is dat wat sommige iPhones doen als je te enthousiast (of schokkerig) beweegt. Tijdens het Bonnaroo Music and Arts Festival in Manchester, Tennessee, lanceerden die toestellen zoveel valse noodoproepen dat de organisatie de festivalgangers moest vragen hun crashdetectie uit te schakelen. Toegegeven, als Cardi B, Yung Gravy en Dua Lipa op de affiche staan, kun je een springende massa verwachten.

Zowel de iPhone 14 als de laatste modellen van de Apple Watch kunnen via sensoren plotse, krachtige bewegingen detecteren, die erop kunnen wijzen dat de persoon die het apparaat draagt betrokken was bij een ongeluk. Bij zulke schokken verschijnt een waarschuwing op je scherm en kun je via een schuifregelaar aangeven of de noodcentrale gebeld moet worden of dat het om een vals alarm gaat. Maar als je niet reageert binnen de twintig seconden, neemt het apparaat automatisch contact op met de hulpdiensten: je zou immers maar bewusteloos zijn.

Het is een functie die levens kan redden, maar een iets verfijndere versie ervan is welkom. Tijdens Bonnaroo kwamen er door de crashdetectie ‘vijf keer zoveel valse noodoproepen binnen als gewoonlijk’. Gelukkig communiceerde de festivalorganisatie wel accuraat, en rukten er geen hulpdiensten uit voor niets.