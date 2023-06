De juwelier, gestraft omdat hij een overvaller doodde

Toen overvallers er op een brommer vandoor gingen met een half miljoen euro aan juwelen, zette juwelier Filip Moens de achtervolging in. Hij schoot vier keer. Eén van dieven werd daarbij gedood. Ontoelaatbaar oordeelde de rechter en de juwelier kreeg een straf. Maar wat had hij dan moeten doen?





