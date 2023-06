Virtuoos gitaarspel uit heilige plek

Voor de tweede keer al neemt Kurt Rosenwinkel een cd op in dé allerbeste jazzclub ter wereld.

KURT ROSENWINKEL Undercover - Live at the Village Vanguard Heartcore records

Na vier minuten in het eerste nummer fronste uw dienaar de wenkbrauwen: oei, een gitaar die plots klinkt als een synthesizer van Chick Corea, moet dat echt? Oké, Kurt Rosenwinkel is zeker geen traditionele jazzgitarist, maar als je zo’n unieke klank hebt, hoef je die toch niet met te veel effecten te verknoeien? Gelukkig kiest Rosenwinkel in de andere nummers wel vaak voor de sound waar hij zo beroemd mee is geworden: beetje ijl, erg herkenbaar, supervirtuoos. De Amerikaan woont al lange tijd in Berlijn, maar elk jaar speelt hij een week in de Village Vanguard, de heilige plek in New York waar hij nu al voor de tweede keer een plaat opneemt. Sommige nummers bracht hij al eerder uit (zoals het uitstekende ‘Our secret world’), maar die krijgen dan wel een nieuw jasje aangemeten. Pianist Aaron Parks verhoogt de jazzdosis van deze band, bassist Eric Revis en drummer Gregory Hutchinson zijn een perfecte tandem. Tip: het titelnummer is Rosenwinkel op zijn best, althans de eerste vijf minuten.