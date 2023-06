Killer Mike keert terug met een terugblik

Run The Jewels-rapper Killer Mike blikt terug met een openhartige, retrospectieve soloplaat.

Killer Mike Michael Loma Vista / Virgin

Sinds zijn vorige soloplaat R.A.P. music uit 2012 vormt Killer Mike de helft van rapduo Run The Jewels en groeide hij uit tot een belangrijke spreekbuis van de zwarte gemeenschap. Activisme blijft verweven met zijn beats, maar op Michael geeft de bijna vijftig jaar oude rapper zich opvallend bloot en gaat het er wat rustiger aan toe. Sleutelmoment ‘Motherless’ zit achteraan, een ode aan zijn overleden moeder en grootmoeder. De vele gospel-momenten zijn een eerbetoon aan de vrouwen die hem vormden. In ‘Slummer’ komt dan weer de abortus van een van zijn jeugdliefdes aan bod, en ‘Something for junkies’ staat stil bij een tante die kampte met verslavingen. Ook muzikaal wordt gretig teruggeblikt, met bijdragen van oude makkers als Cee-Lo Green, Future en André 3000. En uiteraard maakt Run The Jewels-spitsbroer El-P zijn opwachting. Als je die twee samen hoort, overheerst toch vooral de drang om nog eens een RTJ-plaat op te leggen, als contrast voor deze openhartige, retrospectieve soloplaat.