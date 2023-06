Week na zware explosie in Parijs nog lichaam gevonden onder puin

Onder het puin van het gebouw dat vorige week woensdag instortte na een zware brand en explosie is nog een lichaam gevonden. Dat meldt de Franse nieuwszender BFM TV. Het lichaam is nog niet geïdentificeerd, mogelijk gaat het om de 57-jarige vrouw die nog vermist was.

Door de explosie en de daaropvolgende brand stortte het gebouw van de particuliere design- en modeschool Paris American Academy in. Ook omliggende gebouwen raakten beschadigd. Bij de ontploffing raakten 58 mensen gewond, van wie er zich vier vrijdagavond nog in kritieke toestand bevonden. Een 57-jarige lerares van de modeschool was tot nu toe nog vermist.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was van de ontploffing in het historische gebouw aan de Rue Saint-Jacques, in het vijfde Parijse arrondissement. In de eerste berichten werd melding gemaakt van een gasexplosie, maar dat werd nog niet bevestigd.

De stad Parijs maakte maandag al bekend dat ze 2 miljoen euro uittrekt voor de slachtoffers. Het gaat om ‘uitzonderlijke, onmiddellijke financiële hulp’ om de gewonden en hun families te begeleiden. De financiële steun is ook bestemd voor de verhuizing van de Paris American Academy, en dient om de andere getroffen instanties, de handelaars en de bewoners van de beschadigde gebouwen te helpen.