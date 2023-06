De PS en Ecolo laten minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) nog even op de rooster liggen. Overleeft Lahbib of sleurt ze in haar val de hele Vivaldi-regering mee? De mogelijke scenario’s op een rijtje.

‘Het incident is gesloten’, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) vorige donderdag nog stellig tijdens de plenaire vergadering in de Kamer over Iran-gate. Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib ...