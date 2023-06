Drone photo awards 2023

‘Must resist’ is dit jaar de winnende foto op de Drone Photo Awards. Vanuit de lucht legde de Israëlische fotograaf Or Adar het wekenlang durende protest tegen de plannen van de regering Netanyahu vast. Zijn passie voor luchtfotografie ontdekte Adar toen hij tijdens zijn legeropleiding op dagelijkse basis over Israël kon vliegen. Twaalf jaar later kocht hij zijn eerste drone en kon hij zich specialiseren in het maken van adembenemende beelden die je alleen vanuit de lucht kunt maken. Ook uit de andere categorieën tonen we u enkele opmerkelijke beelden.