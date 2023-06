The Price is (almost) right

Het Chineke! Orchestra brengt Florence Price terecht in de aandacht, maar het spotlicht mocht wat feller schijnen.

Chineke! Orchestra & Jeneba Kanneh-Mason o.l.v. Roderick Cox Florence Price Decca

De muziek van Florence Price is een verklanking van de Verenigde Staten waarin zij aan het begin van de 20ste eeuw opgroeide. Haar roots in het gesegregeerde zuiden brengt ze dankzij de melodieën van de Afro-Amerikaanse kerkdiensten en de ritmes van de spirituals trots binnen in de Europese klanktaal. Dvorák is daarbij nooit ver weg, maar in haar oprechtheid is dit bij Price allerminst na-aperij.

Het is fantastisch dat het Chineke! Orchestra deze lange tijd onderbeminde muziek op zijn nieuwe album volmondig in het spotlicht plaatst. Mooi daarbij is hoe hun kernboodschap van harmonie intrinsiek in de muziek verweven raakt. Zo is het Pianoconcerto in een beweging geen spierbalgerol tussen een solist en een orkest, maar een gezamenlijke zoektocht naar de vertelkracht en vooral de betekenis van de muziek en haar vele referenties. Alleen wordt het soms net iets te eensgezind en mist deze muziek de voor Price zo belangrijke, dwingende, voorwaartse kracht van het ritme.