Triatlete Jolien Vermeylen pakt brons op Europese Spelen

Jolien Vermeylen (29) heeft dinsdag op de Europese Spelen in Polen team Belgium de negende medaille bezorgd. Op het parcours aan Nowa Huta Lake in Krakau snelde ze naar brons.

Vermeylen werkte de 1.500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen af in 1 uur 57’17’’ en strandde daarmee op twee seconden van het zilver van de Oostenrijkse Julia Hauser. Het goud ging in 1 uur 57’05’’ naar de Noorse Solveig Lovseth. De wedstrijd telt mee voor de puntenranking richting de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

De triatlete van het jaar in België wist na afloop geen blijf met haar vreugde. ‘Gisteren vroegen de rugbymeisjes mij op welk resultaat ik hoopte. Ik zei dat ik 22e in de ranking stond en wel hoopte om beter te doen. Top tien zou leuk zijn, top vijf heel leuk. Maar dit had ik niet verwacht’, reageert ze. Het verschil maakte ze vooral in de afsluitende loopproef. In het slot had ze zelfs uitzicht op goud. ‘Maar ik sta op het podium en dat maakt mij echt ‘kei blij’. Ik heb het goud niet verloren, ik heb het brons gewonnen! Dit is zalig. Wie had dit gedacht?’

Voor Vermeylen zijn het de eerste Europese Spelen. Ze was helemaal niet naar Polen afgereisd met de ambitie om een medaille te winnen. ‘Het is echt onverwacht’, benadrukt ze. ‘Een tijdje geleden heb ik een loopblessure opgelopen. Op het EK enkele weken geleden ging het lopen niet optimaal, maar nu gaat het echt al veel beter.’

Belgische rugbyvrouwen stranden in halve finales

De Belgische vrouwenploeg in het rugby heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de finale op de Europese Spelen. In de halve finale verloren ze met 36-12 van Groot-Brittannië. Margaux Lalli en Cecile Blondiau kwamen bij de Belgen elk met een trie tot vijf punten. In de kleine finale staan ze tegenover Tsjechië, dat met 29-7 verloor van Polen.

