Net als mensen kirren dolfijnen tegen hun jongen. Tuimelaars fluiten op een hogere toon als ze het tegen hun kalveren hebben.

Dertig jaar onderzoek wijst uit dat vrouwelijke dolfijnen babytaal gebruiken als ze communiceren met hun jongen. Als hun nageslacht in de buurt is, fluiten ze op een hogere toon dan wanneer ze alleen zijn of in het gezelschap van andere volwassen dolfijnen.

Het kenmerkende fluitje van de dolfijn is een uniek en belangrijk signaal, je kun het zien als het roepen van je eigen naam. Met de fluitsignalen laten dolfijnen aan elkaar weten waar ze zijn. ‘Op gezette tijden roepen ze “Ik ben hier, ik ben hier”’, legt Laela Sayigh, onderzoeker aan het Woods Hole Oceanographic Institution in Massachusetts, uit aan The Guardian.

Ruim dertig jaar lang hebben onderzoekers microfoons op dezelfde negentien dieren geplaatst, in de Sarasota Bay in Florida. Ze deden dat zowel in jaren dat de dolfijnen jongden als in jaren dat ze dat niet deden. De jongen bleven gemiddeld drie jaar bij hun moeder, de vader speelt geen rol van betekenis in de opvoeding.

Het onderzoek spitste zich toe op de ‘ik ben hier’-geluiden. Of dolfijnen ook babytaal gebruiken voor andere soorten communicatie, is nog niet bekend. De studie staat in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Waarom de dolfijnen de hogere toon gebruiken, kunnen de onderzoekers niet met zekerheid zeggen. Waarschijnlijk doen ze het om de aandacht van de jongen te trekken. ‘Het is belangrijk dat een dolfijnenjong weet dat zijn moeder tegen hem praat, en niet tegen eender wie anders die in de buurt is’, zei Janet Mann, marien bioloog aan Georgetown University, die niet betrokken was bij de studie.

Van mensenbaby’s is aangetoond dat ze meer aandacht hebben voor spraak met hogere tonen. Vorig jaar bleek uit een studie dat menselijke babytaal een universeel fenomeen is, waarbij zowel toonhoogte als woordgebruik verschillen van de taal die volwassenen onder elkaar gebruiken. Babytaal helpt om de band te versterken. Ook vrouwelijke rhesusapen veranderen hun roep om de aandacht van hun jongen te trekken. Zebravinken verhogen en vertragen hun lied als ze tegen hun kuikens zingen, om hen te leren zingen.

