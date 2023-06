Eerste straffen voor kopstukken dieselgate: voormalige Audi-topman veroordeeld tot jaar en negen maanden met uitstel

De eerste straffen zijn uitgedeeld in het proces over het gesjoemel met dieselmotoren bij Volkswagen. De voormalige topman van Volkswagen-dochter Audi, Rupert Stadler, is veroordeeld tot een jaar en negen maanden gevangenis met uitstel en een geldboete van meer dan een miljoen euro.

Rupert Stadler heeft lang zijn onschuld volgehouden. Maar in mei bekende hij dat hij de verkoop van auto’s met gemanipuleerde emissiewaarden veel te laat had stopgezet. Voor de rechtbank komt dat neer op een bekentenis van ‘fraude door nalatigheid’. De rechtbank had al een voorwaardelijke straf voorgesteld indien hij tot een volledige bekentenis zou overgaan.

In september 2015 gaf de Duitse autobouwer Volkswagen toe dat hij wereldwijd 11 miljoen dieselwagens van de merken Volkswagen, Audi, Seat en Skoda had uitgerust met ‘sjoemelsoftware’. Daardoor scoorden die wagens tijdens emissietests een pak beter dan bij alledaags gebruik.

Behalve Stadler kregen ook Audi-managers Wolfgang Hatz en Giovanni Pamio voorwaardelijke straffen. Nu zij veroordeeld zijn, wordt het uitkijken naar de strafzaak tegen vier andere voormalige toplui van het Duitse autoconcern Volkswagen. Dat proces loopt al sinds september 2021. Een andere rechtszaak, tegen Martin Winterkorn, die aan de leiding stond van heel het Duitse autoconcern ten tijde van het gesjoemel, is opgeschort wegens ziekte.

In België heeft Test Aankoop een zaak aangespannen tegen Volkswagen, vanwege de 300.000 voertuigen met sjoemelsoftware die in ons land rondreden.