Belgische vrouw vermist in Australië, politie vindt haar auto terug op parking bij watervallen

De Belgische toeriste Celine Cremer (31) is vermist in Australië. Haar auto werd aangetroffen op een parking dicht bij een waterval, maar van de vrouw was geen spoor.

Celine Cremer reist al sinds juni 2022 rond in Australië, leren posts op sociale media. Maar sinds 12 juni hebben familie en vrienden niets meer van haar vernomen. Haar auto, een witte Honda CRV, werd gisteren gevonden op de parking van Philosopher Falls Track in Waratah op het eiland Tasmanië. Maar van Cremer was geen spoor.

De Tasmaanse politie vraagt Australiërs in een bericht op Facebook om uit te kijken naar de 31-jarige Belgische. Volgens de politie trok Cremer met haar auto de staat door. Ze werd voor het laatst gezien in de stad Hobart, op 355 kilometer van de watervallen. Er is ‘bezorgdheid om haar welzijn’, schrijft de politie.

Philosopher Falls is een stuk regenwoud met watervallen en adembenemende natuur. Je kunt er in 45 minuten naar de watervallen wandelen. Het is niet duidelijk of ze dat wilde doen.

Volgens haar zus maakte Cremer met haar auto een roadtrip door Tasmanië om vervolgens op 21 juni met de ferryboot naar Melbourne te gaan. Zij schrijft op Facebook dat de telefoon van haar zus op 20 juni voor het laatst verbinding maakte met het internet.

De verdwijning doet terugdenken aan die van Theo Hayez in 2019. Het onderzoek naar wat er met de toen 18-jarige Belg gebeurd is, zit muurvast.