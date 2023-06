Opnieuw geen meerderheid voor Europese natuurherstelwet

De Europees Parlementsleden in de commissie Leefmilieu slaagden er opnieuw niet in om de natuurherstelwet goed te keuren. Het belangrijke dossier uit de Green Deal verschuift daardoor naar de plenaire zitting.

44 tegen 44. Opnieuw was er geen meerderheid te vinden in de commissie Leefmilieu voor de Europese natuurherstelwet. Het dossier wordt nu doorgeschoven naar de plenaire zitting in juli. Als de wet er niet wordt afgewezen, zullen de Europarlementariërs zich over de amendementen buigen. Als de leden van het Europees Parlement de natuurherstelwet daar afwijzen, moet dat gezien worden als een uitnodiging aan de commissie om zijn wetgevend voorstel in te trekken.

Zowel de Raad als de Commissie schaarde zich al achter het natuurherstelplan. Het is een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal, een vergroeningsplan van eurocommissaris Frans Timmermans.

Binnen het Europees Parlement ligt vooral de fractie van de EVP dwars. In een interview met Politico riep fractieleider Manfred Weber vanmorgen nog op om de wet weg te stemmen. Hij maakt zich zorgen om voedselvoorraad en de toekomst van landbouwers.

