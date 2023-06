Amerikaans leger overweegt miljardenaankoop bij Duits wapenbedrijf Rheinmetall

Het Duitse Rheinmetall is een van de twee overblijvende bedrijven die in de VS strijden om een Amerikaans legercontract van liefst 45 miljard dollar.

Rijdt het Amerikaanse leger straks rond in gepantserde rupsvoertuigen van Duitse makelij? Het zou zomaar kunnen. Het Duitse Rheinmetall duelleert om een Amerikaans legercontract voor de vervanging van de M2 Bradley, een gepantserd infanterievoertuig dat door de VS in 1981 in gebruik is genomen en sindsdien als platform is gebruikt voor verschillende wapensystemen.

American Rheinmetall, de Amerikaanse dochter van de Duitse wapenproducent, werd begin deze week samen met het Amerikaanse General Dynamic gekozen uit een shortlist van vijf. Beide wapenproducenten mogen nu gedetailleerde designs uitwerken en een prototype bouwen voor het Amerikaanse leger, meldt Reuters. Ze krijgen daarvoor een enveloppe van 1,6 miljard dollar.

Oekraïne

De winnaar van de wedstrijd sleept in 2027 een miljardencontract binnen, en moet maken dat de eerste nieuwe gepantserde rupsvoertuigen in 2029 van de band zullen rollen. Tegen dan moet ook duidelijk zijn hoeveel nieuwe pantservoertuigen het Amerikaanse leger exact wil bestellen.

Een M2 Bradley in Oekraïne. Foto: reuters

De vervanging van de M2 Bradley-voertuigen, waarvan er door de VS in januari nog 50 naar Oekraïne werden gestuurd, maakt deel uit van een breder moderniseringsplan voor het Amerikaanse leger, inclusief inspanningen om de schietprecisie over lange afstanden te verbeteren, de raketafweer te moderniseren en een nieuw gevechtsvoertuig en nieuwe legerhelikopter te ontwikkelen.

Daarbij liep vooral de vervanging van de Bradley-pantservoertuigen tot nu toe erg moeizaam. Een vorige aanbesteding door het Amerikaanse leger werd uiteindelijk geannuleerd.

