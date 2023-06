Onderhandelingen over Belgisch klimaatplan zitten muurvast

De federale en regionale regeringen raken het niet eens over een aangepast Energie- en Klimaatplan. Inzet van de discussie: de te lage ambitie van de Vlaamse regering, waardoor er een factuur van 1,1 miljard euro dreigt.

De Europese lidstaten moeten tegen het einde van deze maand een geactualiseerde versie indienen van hun Energie- en Klimaatplannen voor de periode van 2021 tot 2030, waarin staat hoe ze de CO 2 -uitstoot willen terugdringen. Europa mikt op een daling met 55 procent van de uitstoot. Voor België komt dat neer op een daling met 47 procent.

Maar Vlaanderen wil in zijn deel van het Belgische plan niet verder gaan dan een daling tot 40 procent, en haalt zelfs dat cijfer niet. Dat maakt dat België in 2030 in zijn geheel 13 miljoen ton CO 2 meer zal uitstoten dan mag van Europa.

Boete van 1,1 miljard euro

Daar zijn zware financiële gevolgen aan verbonden. Aan de huidige CO 2 -prijs van ongeveer negentig euro per ton, komt het neer op een kostprijs van meer dan 1,1 miljard euro. Brussels minister van Klimaat Alain Maron (Ecolo), die de vergadering van de Belgische klimaatministers dit jaar voorzit, wil daarom voorlopig het Belgisch Energie- en Klimaatplan niet indienen. Hij wil dat de Vlaamse regering haar ambitie verhoogt of zich financieel borg stelt. Intussen wil Maron werkgroepen aan de slag zetten.

De kans dat de Vlaamse regering haar ambitie nog verhoogt, is bijzonder klein. Op het kabinet van Demir valt te horen dat het nog maar om een ontwerp gaat, waarop dan per land aanbevelingen volgen en waarna pas in juni volgend jaar een definitief plan moet volgen.

Demir wijst verantwoordelijkheid af

Demir had voorgesteld de bestaande plannen al in te dienen bij Europa, met een verantwoording dat er nog intern overleg moet plaatsvinden over de kloof, maar die piste werd afgewezen. Ze wijst in elk geval de verantwoordelijkheid af als België straks voor 1,1 miljard CO 2 -rechten moet gaan kopen. ‘Als er een factuur volgt, is dat omdat federaal dom meegaat in onhaalbare doelstellingen, zonder de steun van de grootste deelstaat’, vindt Demir

In een reactie benadrukt federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) dat ambitieuze plannen neerkomen op lagere energiefacturen nu en in de toekomst, gezondere lucht en minder CO 2 -uitstoot. Het federale niveau zegt dat het op alle domeinen de versnelling heeft ingezet om de doelstelling van -47 procent tegen 2030 te halen – 25 megaton aan extra emissies vermijden, dus.

