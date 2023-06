Eén op acht Vlaamse kinderen groeit op in kansarmoede

Een voorzichtige afname van het aantal kinderen dat in Vlaanderen in kansarmoede opgroeit, is vorig jaar alweer tot stilstand gekomen. De grote uitdaging ligt in Antwerpen, en bij gezinnen met vier of meer kinderen.

Van alle kinderen tussen 0 en 3 jaar die eind 2022 in Vlaanderen woonden, werd één op acht geboren in een situatie van kansarmoede. Dat cijfer is gebaseerd op een ­inschatting van de gezinssituatie van pasgeboren kinderen: hebben hun ouders werk? Hoe hoog of laag is hun inkomen? Hoe zijn ze ­gehuisvest? Het staat in een nieuw rapport van het Vlaams agentschap Opgroeien, dat vandaag gepubliceerd werd.

Vorig jaar kon Opgroeien goed nieuws brengen. Na jaren van aanhoudende stijgingen was de trend van de kansarmoede in Vlaanderen gekeerd. De ‘kansarmoede-index’ van Kind en Gezin daalde voor het eerst - zij het voorzichtig. Het was een lichtpuntje. Die daling heeft zich vorig jaar niet doorgezet. De kansarmoede is gestagneerd.

Vlaams minister van gezin Hilde Crevits (CD&V) kadert die stabilisering in de ‘financieel extra uitdagende tijden’. ‘We blijven de strijd tegen kinderarmoede onverminderd verder zetten, elk kind heeft het recht om kansrijk op te groeien.’

Grootste uitdaging

Uit het rapport blijkt dat kansarmoede vooral sterk samenhangt met het inkomen en de arbeidssituatie van de ouders. Het risico erop neemt sterk af naarmate de ouders meer aan het werk zijn. 57 procent van de kinderen in een gezin met een ‘zeer lage werkintensiteit’ kent een verhoogd risico op armoede, terwijl dat in gezinnen met een ‘zeer hoge werkintensiteit’ van de ouders slechts 2 procent is.

De ‘grootste uitdaging’, stelt het rapport van Opgroeien, ligt in de provincie Antwerpen. Daar leeft bijna één op vier minderjarigen in een gezin met een bruto-belastbaar inkomen van minder dan 30.000 euro. In Vlaams-Brabant ligt dat aandeel met 16 procent een stuk lager. Over het algemeen hebben gezinnen met vier of meer kinderen vaker een lager inkomen dan gezinnen met minder kinderen.

Lees ook