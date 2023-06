Koning Albert opgenomen in het ziekenhuis

Koning Albert (89) is opgenomen in het ziekenhuis met tekenen van uitdroging. Dat bevestigt het Koninklijk Paleis dinsdag.

‘Hij is stabiel en wordt onderzocht’, zegt Xavier Baert, woordvoerder van het paleis. De koning is bij bewustzijn en werd uit voorzorg opgenomen. De 89-jarige koning vertoonde tekenen van uitdroging en is daarom vanuit kasteel Belvédère in Laken overgebracht naar het ziekenhuis.

Albert II werd koning na de dood van koning Boudewijn in 1993. In 2013 liet hij zich opvolgen door zijn zoon Filip, omdat het koningschap te zwaar werd vanwege zijn leeftijd en gezondheid. Koning Albert is hartpatiënt.

