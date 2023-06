Volleybalcoach Gert Vande Broek vecht schorsing aan

Volleybalcoach Gert Vande Broek gaat in beroep tegen zijn schorsing wegens psychisch grensoverschrijdend gedrag. Tot die uitspraak wil hij geen bondscoach van de Yellow Tigers meer zijn.

De tuchtraad van de Vlaamse volleybalbond schorste volleybalcoach Gert Vande Broek voor één jaar wegens psychisch grensoverschrijdend gedrag. Als coach van topclub Asterix Kieldrecht en als bondscoach van de Yellow Tigers maakte hij zich schuldig aan pestgedrag, machtsmisbruik en manipulatie. De angstcultuur bleef ook niet beperkt tot de vorige generatie Yellow Tigers, ze tastte ook de huidige ploeg aan.

Walter Damen, de advocaat van Gert Vande Broek, noemt de uitspraak van de tuchtraad eenzijdig. ‘Er werd onder meer geen rekening gehouden met talrijke positieve en gunstige getuigenissen in het dossier. Bovendien is ook het eenzijdig gevoerde onderzoek, waarbij door het Volley-Bondsparket suggestieve vragenlijsten werden bezorgd aan getuigen, in strijd met de rechten van verdediging.’

In afwachting van een uitspraak in beroep zet de bondscoach zichzelf op non-actief, ook al vervallen de sancties in principe zolang de beroepsprocedure duurt. De huidige speelsters van de Yellow Tigers hadden in een open brief verklaard achter hun trainer te staan en met hem deze zomer het EK in België te willen spelen. Maar zo lang de beroepsprocedure loopt zal een andere coach het team moeten leiden.

De Yellow Tigers, die morgen een volleybalinterland spelen in Roeselare tegen Zweden, worden in de loop van dinsdag op de hoogte gebracht van de situatie rond hun coach. Op korte termijn lijkt het erop dat Vande Broeks assistenten de trainingen en de wedstrijden van de Yellow Tigers zullen leiden. De vraag is of Volley Vlaanderen voor het EK een andere coach zoekt.

Het EK vindt plaats van 15 augustus tot 3 september, de Belgische wedstrijden van dat toernooi worden in Gent (Topsporthal) en in Brussel (Paleis 12) gespeeld.

Lees ook